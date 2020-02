Neviem si pomôcť, musím napísať tieto 2 veci ešte pred sobotou.

Aj keď som kresťan evanjelik, tak som zároveň liberál. Volím človeka na kandidátke PS/Spolu, ktorý je liberálom a evanjelickým teológom- Ondreja Prostredníka.

O tomto však tento článok nie je. Trhá mi srdce, keď vidím, čo sa rúti do novej vlády z pohľadu kresťanstva a naopak, čo tam má chýbať. Viem, že zďaleka nie všetci kresťania sú liberálmi a nebudú voliť liberálne strany. Bojím sa však ľudí, ktorých zobral Igor Matovič na svoju kandidátku- náboženských radikálov z Kresťanskej únie. Na kandidátke Oľano nájdete ľudí, ktorí chceli ženy posielať do basy za umelé oplodnenia a za interupcie. Samozrejme, chcú interupcie zakázať a v ich programe a na ich kandidátke nájdeme množstvo iných, nazvime to ,,pozoruhodných” , vecí (podrobnosti nájdete na FB Pavla Hordosa). Bojím sa, aby neprišli spolu s Matovičom do parlamentu aj ľudia, ktorí môžu svojimi postojmi ohrozovať ľudské práva nás všetkých.



Ako evanjelik a liberál som v mnohom názorovo odlišný aj s KDH. No aj tak, chcem na vás, ktorí ešte nie ste rozhodnutí a rozhodujete sa medzi týmito 2 alternatívami, apelovať, aby ste zvážili voliť KDH na čele s Alojzom Hlinom. Hlina je politik, ktorý prevzal hnutie a snaží sa s ním robiť modernú, konzervatívnu, kresťansko-demokratickú politiku. Podpísal ako prvý Pakt o neútočení s PS/Spolu, ku ktorému sa potom pridalo Za ľudí a SaS. Vedel, že aj keď ide o hodnotovo rozdielne strany, tak sa treba spojiť a poraziť súčasnú vládu. Tento pakt dodržal, neútočil a snažil sa makať aj napriek silnej antikampani.



Veľa ľudí, ktorí sa chystajú voliť Oľano netušia, že nevolia len protikorupčné hnutie. Volia taktiež ľudí, ktorých názory boli in v stredoveku, kde by mali podľa mňa aj zostať.



Ak niekto hľadá konzervatívnu, demokratickú, stabilnú a kresťanskú stranu- KDH takou je. A to Vám hovorím ako evanjelik a liberál, ktorý je proti sprísneniu interupcií a za registrované partnerstvá. KDH robí politiku riešení a snaží sa presadzovať diskusiu aj s názorovo odlišnými stranami. Tak si predstavujem budúcu novú politiku.