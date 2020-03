Čo sa stalo a čo sa nám môže stať?

Moja menšia analýza parlamentných volieb 2020- prečo vyhral Matovič? Čím boli tieto voľby iné? Ako bude vyzerať Slovensko o 4 roky?

Ako každé voľby, aj tieto boli niečím iné, čarovné, prekvapivé a pre niekoho aj smutné. Voľby, ktoré mali jeden hlavný a viacero vedľajších cieľov, boli z pohľadu mnohých úspešné. A ak sa pozeráme na splnenie toho hlavného cieľu opozičných strán- porážku Smeru, tak úspešné naozaj boli.

29.február sa stal dňom, ktorý sa zapíše hrubým a nezmazateľným písmom ako deň, kedy prehrala strana Roberta Fica po 12-tich rokoch po prvýkrát v parlamentných voľbách. Porazil ju ten ,,šašo z Trnavy“. Ten, ktorý sa preslávil svojimi prejavmi v parlamente. Ten, čo tu 10 rokov označoval politikov vládneho Smeru za ,,mafiu, ktorá skončí v base“ a ten, ktorého strana mala v prieskumoch na konci roku 2019 čísla, ktoré hraničili s 5% hranicou potrebnou na vstup do parlamentu.

Igor Matovič vyhral parlamentné voľby 2020, odmietol spoluprácu so Smerom či ĽSNS a chce zostaviť vládu, ktorá bude mať ústavnú väčšinu (90 kresiel zo 150). Prečo a ako sa toto všetko stalo? A ako dopadli tie vedľajšie ciele volieb?

Zdatný Matovič a ukážka dokonalého politického marketingu

Igor Matovič kandidoval ako predseda Oľano, ako je jeho zvykom spolu s ostatnými poslancami, z konca kandidátky. Dokázal okrem týchto poslancov (s výnimkou Veroniky Remišovej, ktorá prešla ku kiskovcom) dotiahnuť na kandidátku Oľano opäť viacero známych a úspešných ľudí, ktorí v politike ešte neboli (Remiašová, Naď, Šipoš, Kyselica, Pročko...). Matovič dokázal vyplniť ,, dieru na trhu“, ktorá nastala zlou taktikou PS/Spolu (ktorí sa zameriavali na porážku Kotlebu a nie Smeru) či slabšie uveriteľným Kiskom, ktorý nedokázal v dostatočnej miere odvrátiť silnú antikampaň v podobe videí s bývalými členmi popradského podsvetia. Matovič nielenže vyplnil dieru na trhu, ale dokázal spraviť z jeho najsilnejších stránok (boj proti korupcii a odpor voči Smeru) hlavné body celých volieb. Jeho známe video z Cannes, pri vile bývalého ministra Počiatka, ktoré videlo cez 1.5 milióna ľudí či návšteva schránok Penty na Cypre (pri ktorých sa skoro rozplakal) len podčiarklo jeho neskutočný talent na politický marketing. Keď k tomu prirátame jeho ,,šarm“ politika bojujúceho proti establishmentu, internetovú anketu ako znak atraktívnej priamej demokracie či efekt snehovej gule, s ktorým na seba dokázal naviazať i nevoličov, pre ktorých sa stal nádejou, že on ako jediný dokáže konečne priamo poraziť Smer, tak je dnes už asi všetkým jasné, prečo a ako dokázal získať tak obrovskú podporu.

6 strán v parlamente

Napriek hrozbám množstva strán v parlamente či vo vláde, ktoré radi spomínali politici Smeru v predvolebných debatách, sa tieto ich predpovede nenaplnili. V parlamente máme aj vďaka novému slovenskému rekordu prepadnutých hlasov (cez 800 000) len 6 strán. Z parlamentu vypadli vládne strany SNS i Most-Híd.

Prekvapenia volieb

Prekvapení v týchto voľbách vieme nájsť viacero. No najväčším je rozhodne neúčasť v novom parlamente koalície, z ktorej vzišla prezidentka Čaputová, primátor Bratislavy a ktorá vyhrala Eurovoľby minulý rok- koalície PS/Spolu. Súťažili ako jediní, na rozdiel od Oľano a Kotlebu, férovo (čo sa týka priznania sa ku koalícii viacerých strán), kvôli čomu potrebovali až 7% pre vstup do Národnej rady. Verili si. Veď prieskumy hovorili o cca 10-tich percentách, mali tiež pomerne finančne nákladnú kampaň, najviac dobrovoľníkov v teréne a dostatočný mediálny priestor. Nakoniec im chýbalo menej ako 1000 hlasov. Príčin môže byť viac: pre slovenského voliča slabý a netradičný líder, zle zvolená taktika kampane, samotné správania sa voličov, ktorí chceli zachraňovať SaS a Za ľudí či viaceré zvláštne kroky Andreja Kisku, pri ktorých bolo takmer jasné, že niekto z vtedajšej opozície jednoducho vypadnúť musí a bude mimo parlament. Nakoniec tak skončilo PS/Spolu i KDH. Kiskove slová o tom, že nesmie prepadnúť žiadny demokratický hlas teda dávajú pri pohľade na 200 tisíc voličov PS/Spolu a 130 000 voličov KDH, na jazyk otázky: Ako je to možné, pán prezident? Nebolo by naozaj lepšie, keby ste sa v tom novembri spojili? Prekvapenie je tiež jasné a suverénne víťazstvo Igora Matoviča. Jeho tesné víťazstvo naznačovali už posledné ,,tajné“ prieskumy, no takýto výsledok s takým veľkým rozdielom čakal málokto. Posledným veľkým prekvapením je Exit Poll. Kým pred 4 rokmi bola odchýlka od skutočných výsledkov niekde na úrovni 1%, teraz nastali omnoho väčšie rozdiely- PS/Spolu malo podľa Exit Pollu takmer 10%, Kiska takmer 8% a ĽSNS 6.5%. Skutočné výsledky viete samy...

Nadpriemerná účasť

2 z 3 Slovákov boli v posledný februárový deň rozhodovať o osude našej krajiny. 66% účasť je nadpriemerná. Ide o najvyššiu volebnú účasť od roku 2002. Slováci vedeli ako dôležitými tieto voľby sú a potvrdili to, čo začína byť slovenským precedensom- vždy, keď je to treba, tak sa vieme spojiť a poraziť zlo.

Vedľajšie ciele volieb

Ako som spomínal v úvode: hlavný cieľ demokratickej opozície bol splnený. Fico bol porazený. No, čo tie vedľajšie? Hovorím o snahe predovšetkým PS/Spolu a Za ľudí, ktorí sa snažili postaviť si svoje strany na základe odborníkov a premakaných programov. Chceli zreformovať fungovanie štátu a zaviesť niekoľko radikálnych zmien. No už teraz je jasné, že sa to podľa ich plánu nepodarí. PS/Spolu je mimo parlament a kiskovci majú len 12 poslancov. Nepíše sa mi to ľahko, ale budem a musím byť úprimný. Oľano vsadilo rovnako ako aj druhá najsilnejšia vládna strana, Sme Rodina, na populizmus. Prvýkrát v histórii volebných kampaní sme mohli vidieť stranu, ktorej kandidáti otvorene podporovali práva homosexuálov a priniesli do politického boja i otázky humánne a ľudsko-právne. Ide o stranu, ktorú volilo cez 200 000 ľudí a k parlamentu im chýbalo ani nie 1000 hlasov. Veď vy viete o kom hovorím J

Aká bude nová vláda?

Igor Matovič a jeho poslanecký klub je vždy nepredvídateľný. Inak tomu nebude ani teraz. Množstvo ľudí volilo Oľano ako protikorupčné hnutie, ktoré však so sebou prinieslo i náboženských fundamentalistov z Kresťanskej únie a ľudí, ktorí hlasovali o návrhu zákona o odsúdení žien až na 12 rokov, ak podstúpia umelé oplodnenie. Okrem fantastických ľudí a odborníkov ako je Budaj, Naď či Kyselica sa budeme pozerať aj na tváre, ktoré chceli extrémistickým zákonom sprísniť interupcie a posielať ženy do basy za umelé oplodnenia. V novej vláde bude rovnako ako v celom parlamente, hlavne absenciou PS/Spolu, veľmi slabé zastúpenie liberálov. Preto na otázky o právach homosexuálov, odluky cirkvi od štátu a množstvo iných môžeme zabudnúť. Parlament bude dopĺňať taktiež silná opozícia, zložená z bývalých vrcholových vládnych politikov Smeru, ktorí nenechajú na novej vláde ani nitku suchú. Túto vládu zloženú z Oľano+ Sme rodina+ SaS a Za ľudí čaká neskutočne ťažká úloha. Musia dostať Slovensko za 4 roky z katastrofálneho stavu školstva, zdravotníctva či justície, ktorý tu zapríčinili všetky predchádzajúce vlády, do stavu ako tak normálneho a fungujúceho. Úprimne, neviem ako sa to dá s Borisom Kollárom, no Matovič je politický mág, ktorý ma môže prekvapiť.

Napriek mnohým výhradám dôverujem novej vláde Igora Matoviča. Dúfam, že pôjde tvrdo po krku tým, ktorým to celých 10 rokov sľuboval, že bude spoločnosť spájať ako to sľubuje, že nebude riešiť kultúrno-etické otázky a že túto krajinu, naše Slovensko, sfunkční a vráti ľuďom dôveru. Musíme si v tom, aby mu to vyšlo, všetci držať prsty, ide predsa o našu budúcnosť, o naše životy.

29.2.2020 bol deň, kedy prepadlo 800 000 hlasov, boli voliť 2 z 3 Slovákov, kedy Matovič porazil Fica. Týmto dňom sa začala nová etapa v našich novodobých dejinách. Verme, že tá najlepšia.