Kiska a stranícka politika? Katastrofa

Andrej Kiska nenastúpi do parlamentu a neprevezme si svoj poslanecký mandát. Dôvodom majú byť jeho zdravotné problémy so srdcom, ktoré má Kiska už dlhšiu dobu.

Andrej Kiska, človek, ktorého popularita v čase prezidentovania dosahovala rekordnú úroveň. No prišli prvé ostré politické konflikty, kauzy a vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Kisku vďaka jeho minulosti množstvo ľudí milovalo (Dobrý Anjel) alebo nenávidelo (Quatro). Ostatní, vrátane mňa, čakali na jeho prvé politické kroky, ťažké vnútroštátne i zahraničné politické boje.

Konečne normálny prezident

Kiskovo pôsobenie v Grassalkovičovom paláci hodnotím pozitívne. Na medzinárodnej scéne nič výrazné nepokazil, no tiež nič výnimočné neurobil. Jeho funkčné obdobie je a bude už navždy poznačené bojmi s vtedy najvplyvnejšou slovenskou politickou stranou Smerom a jej predsedom Ficom. Kiska to nemal jednoduché. Bola proti nemu hydra, ktorá tu fungovala takmer nepretržite od roku 2006. Kiska sa nezľakol, nepoddal sa Ficovi a porazil ho. Hneď 2-krát. Prvýkrát v prezidentských voľbách a druhýkrát, keď povedal, že Fica za žiadnych okolností nepustí na Ústavný súd. Tieto boje mu pomaly začali uberať na popularite. No jeho charakter zostal v tomto pevný a neoblomný.

Fico ako pomstu za dvojnásobnú porážku začal viesť voči Kiskovi silnú antikampaň. Tá sa zamerala hlavne na zvláštne kupovanie pozemkov prezidenta v okolí Tatier a na financovanie jeho volebnej kampane. Nech je už pravda hocikde. Kiska s týmto musel rátať a mal sa dostatočne dobre pripraviť na vysvetlenie týchto káuz spoločnosti. Nedokázal to a veľa ľudí v neho začalo strácať dôveru. K tomu sa pridávajú stále pokračujúce boje so Smerom a zrušenie najväčšieho chystaného protestu iniciatívy Za slušné Slovensko, ku ktorému nedošlo práve po stretnutí organizátorov protestu s Kiskom v paláci.

Napriek tomuto všetkému som Kisku bral a stále beriem ako dobrého prezidenta. Prezidenta, ktorý sa nebál ísť do konfliktov s najmocnejšími slovenskými politikmi. Prezidenta, ktorý Slovensku neurobil v zahraničí hanbu a prezidenta, ktorý vedel pomenovať problémy občanov a vždy stál na našej strane. Strane bežných Slovákov.

No tu to malo celé skončiť...a neskončilo.

Katastrofálny pád v straníckej politike

Opozícia, ktorá vyhrala voľby do VÚC v 2017, potvrdila svoje víťazstvo v komunálnych voľbách v 2018, vyhrala prezidentské voľby v marci 2019 a dokázala poraziť Smer aj v celoštátnych voľbách (eurovoľby) v máji 2019, nepotrebovala ďalšiu stranu. Už tak ich na opozičnom ,,dvorčeku" bolo veľa- Sas, Oľano, PS/Spolu, KDH, SMK, Sme rodina a čiastočne i Most-Híd. Kiska odmietol ponuku viesť vtedy najsilnejšiu parlamentnú opozičnú stranu SaS i nový subjekt, koalíciu PS/Spolu, ktorá vyhrala voľby do EP a ich kandidátka v marci 2019 vyhrala prezidentské voľby. Je pravdou, že Kiska dokázal dotiahnuť do strany Za ľudí, ako pomenoval svoju stranu, viacero odborníkov a známych tvárí ( Remišová, Šeliga, Žiťňanská, Kolíková, Valášek, Ledecký, Marcinková...) a ich program patril k jedným z najlepších, no to nestačí.

Kiskovo divadlo ohľadne spájania sa a nespájania sa demokratických strán z novembra naplno ukázalo, že Andrej Kiska nie je vhodným človekom do straníckej politiky. Jeho nedostatočný politický um považujem za hlavnú príčinu toho, prečo prepadlo cez 300 000 opozičných demokratických hlasov, voľby vyhral populista a bývalý mafián bude predsedom parlamentu. Andrej Kiska pri svojom rozhodovaní úplne zabudol na efekt snehovej gule, na silné kampane a na obrovské riziko, ktoré vzniklo najskôr nelogickým vznikom jeho strany a neskôr ešte nelogickejším nespájaním sa.

Nakoniec na to doplatil aj on sám. Človek, ktorý bol úspešný manažér a obľúbený prezident skončil tesne nad 5% percentami. Človek, ktorý sa videl pred pár mesiacmi ako premiér, mesiáš a záchranca Slovenska bude v novej matovičovej vláde hrať druhé husle a bude tak povediac, do počtu. A je to obrovská škoda. Nielen kvôli silným konzervatívnym populistom, ktorí budú aj vďaka jeho krokom rozhodovať o SR, no predovšetkým kvôli úžasným ľuďom, ktorých mal na kandidátke.

Andrej Kiska chcel byť veľkým politikom, no nemal v rozhodujúce chvíle politický cit. Chcel byť spájač opozície, no namiesto toho ju až trestuhodne rozdelil. Chcel byť náš mesiáš, no ním sa stal Matovič.

Pán prezident, ďakujeme.

Pán predseda strany, škoda toho.

Pán Kiska, skoré uzdravenie vám prajem.