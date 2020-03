,,EÚ na nás kašle! Rusko a Čína sú naši spojenci a nezištne nám pomáhajú!”

Vety, podobné tejto, môžeme čítať na sociálnych sieťach v posledných dňoch pomerne často. Sú to však tvrdenia založené na lži, polopravde, istému zabudnutiu a domýšlaní si. Vysvetlím prečo.

1. EÚ je spoločenstvo, (nie štát) ktoré má výrazne obmedzené právomoci. EÚ necháva všetky vnútorné zásadné rozhodnutia krajín na národné vlády. To, kto vyhlási núdzový stav či zavrie hranice je čisto na štátoch. Európska únia tiež nemôže nejako výrazne (vzhľadom k jej právomociam) pomáhať krajinám. Krajiny môžu požiadať EÚ o pomoc, no tým žiadajú jednotlivé členské krajiny, ktoré sa samy rozhodnú, či pomoc poskytnú alebo neposkytnú. Európska únia však robí, v rámci svojich právomocí, tiež dôležitú prácu v boji proti vírusu (dala takmer 50 miliónov eur do vývoju vakcíny či zriadila silný tím odborníkov naprieč celou Európou). Európska únia taktiež nemôže za zlé rozhodnutia krajín. Môžu za to vlády samotných krajín. (Všetci, ktorí ste kričali aká je EÚ fašistická, ako nám diktuje čo máme robiť. Toto je reálny prípad toho ako ste sa mýlili.)

2. Rusko- ,,príklad boju proti korone, náš záchranca!”- nie, toto vážne nie.

Rusko (144 miliónov) ešte v stredu hlásilo 147 prípadov nákazy. Slovensko (5 miliónov) malo len o 40 menej. Aj napriek týmto ,,oficiálnym” číslam začali Rusi urýchlene stavať novú nemocnicu blízko Moskvy- aj s márnicou a krematóriom. Zaujímavé, hlavne pri poznatkoch, ktoré máme o slobodnom prístupe k informáciam v RF. Taktiež nemalo Rusko problém odohrať futbalový zápas (kde bolo cca 30 000 fanúšikov) , v druhom najväčšom ruskom meste- v Petrohrade. Práve v deň, keď bolo na celom svete potvrdených už viac ako 150 000 prípadov vírusu.

Rusko nám pomáha. Ďakujeme. No nikdy nemožno zabudnúť na to ako už niekoľko rokov funguje táto krajina- cenzúra médií, obmedzené občianske a politické práva, potláčanie opozície, ohýbanie ústavy smerom k doživotnému vládnutiu Putina či zasahovanie do suverenity iných etník a štátov (Ukrajina, Čečensko, Moldavsko, Gruzínsko...).

3.Čína-,,humanitárna pomoc!”

Budem rád, keď v nej budú pokračovať aj po víruse. Keď prestanú väzniť tisíce Ujgurov v pracovných táboroch a potláčať práva Tibetu. Keď nebudú odpočúvať a prenasledovávať vlastných občanov.

4.USA- Trump je egocentrický hlupák. To všetci vieme. A viac k tomu netreba písať.

Týmto statusom nechcem absolútne zneucťovať hociktorú pomoc, ktorá nám príde (a za ktorú samozrejme platíme, nič nie je zadarmo). Chcem len poukázať na to, že kritika EÚ nie je oprávnená z vyššie uvedených dôvodov.

Chcem tiež poukázať na to, že hoc nám môže Rusko akože pomáhať ( nerobí to zadarmo, má z toho zisky), tak nikdy nesmieme zabudnúť na to, čo sa deje v kremeľskom backgrounde.

Chcem ďalej pripomenúť humanitárnu a ľudskoprávnu stranku Číny (aby sa pri takej vďake nezabudlo na jej skutočný obraz).

Vždy, za hocijakých nepríjemných a ťažkých okolností, musíme myslieť kriticky a rozmýšľať prečo a čo ktorá krajina robí. A kto a ako v nej vládne. Ak na toto zabudneme, môže sa zopakovať povojnová situácia v ČSR, kedy sme pod rúškom osláv a radosti z oslobodenia, zabudli na to, kto je Stalin (a ZSSR) a odovzdali sme na viac ako 40 rokov našu slobodu a suverenitu do kancelárii v Moskve.

#Ďakujeme, no vieme o tom, kto v skutočnosti ste.

Články k EÚ:

https://europskenoviny.sk/…/europska-komisia-zriadila-eur…/…

https://www.google.com/…/europska-unia-eu-koronavirus-pande…

Články k Rusku:

https://www.currenttime.tv/a/russia-covid-med…/30493601.html

https://www.google.com/…/vladimir-putin-amendment-power-rus…

https://www.google.com/…/moscow-protest-election-russia.amp…

Články k Číne:

https://www.google.com/…/www.bbc.com/news/amp/world-asia-ch…

https://freetibet.org/about/china-argument