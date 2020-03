Rómovia majú všetko zadarmo. My musíme chodiť do roboty!

Rómovia sú zvýhodňovaní. Slováci sú diskriminovaní. Štát im všetko platí a my musíme na nich robiť. Veď to sa viac oplatí byť na dávkach!

Ach, tak toto sú tie tak časté a obľúbené vety na slovenskom internete. Statusy spojené s týmito vetami, sa tešia obrovskej popularite. Hovoria o domoch pre Rómov zadarmo, o vysokých až galakticky vysokých dávkach, ktoré poberajú len a len Rómovia či o rúškach zadarmo. Často mi až rozum zastavuje pri myšlienke, že si takmer nikto tieto statusy, ktoré sám zdieľal, neoveroval. Ja som to spravil a pozrel sa bližšie na 2 najčastejšie hoaxy (byty zadarmo, obrovské dávky) , ktorým veria tisíce Slovákov. (všetky zdroje, skopírované texty nájdete ako zdroje pod článkom)

1. MAJÚ BYTY ZADARMO

PRÍPAD: Medzi najznámejšie prípady v tejto oblasti patrí článok (viď obrázok) spred približne roka, v ktorom viaceré média (mysmezeny.sk, baby-rady.sk, onlineslecna.sk či Refresher) hovorili o bytoch zadarmo v hodnote 2.5 milióna pre Rómov, ktorí svoje staré byty zničili. Ide o hoax. V skutočnosti tie byty neboli len pre Rómov a nejde v podstate ani o žiadne byty zadarmo. Išlo o tzv. ,,prestupné bývanie“, ktoré má istý plán. Najskôr sa žiadatelia sťahujú do bytov nižšieho štandardu, kde absolvovali menší tréning. Musia napríklad platiť načas nájom, správať sa slušne. Až po tomto procese nasleduje nájomný byt normálneho štandardu. Prejdime teraz k nejakým číslam, ktoré sú k tejto téme a sú k dispozícii.

FAKTY: Rómovia môžu, tak isto ako všetci ostatní , ktorí si nemôžu dovoliť bývanie, získať príspevok na bývanie alebo môžu požiadať o bývanie v obecných bytoch.

Príspevok na bývanie je príspevok k dávke v hmotnej núdzi -majú naň nárok všetci, ktorí sú „dostatočne chudobní“. Ak je človek sám, má nárok na len niečo málo cez 55 eur, ak sú viacerí, majú nárok na takmer 90 eur mesačne. Ak je teda človek sám, znamená to základnú dávku 61,60 Eur na život + 55,80 Eur na bývanie = jeho príjem je 117,40 Eur na mesiac.

„Byty zadarmo“ sú v skutočnosti tzv. obecné byty nižšieho štandardu, ktoré zabezpečujú obce, VÚC alebo iné subjekty podľa zákona. Pravidlom je, že ktokoľvek chce takýto nájomný byt, musí sa pričiniť na jeho výstavbe, aspoň 20% práce. Potom platí normálne mesačné nájomné. Nájomníci zároveň nesmú mať dlhy voči obci a ich deti si musia plniť školskú dochádzku. Platilo aj to, že aspoň jeden člen domácnosti musí byť za posledné dva roky 12 mesiacov zamestnaný, čo znevýhodňuje dlhodobo nezamestnaných. Kvalita týchto bytov je však zároveň na veľmi nízkej úrovni.

Sú teda tie byty zadarmo? A stále závidíte život s necelými 120-timi eurami v nekvalitnom byte?

2. Väčšina Rómov žije z dávok,

ktoré sú vyššie ako naše platy!

FAKTY:

K januáru 2019 bolo registrovaných 66 046 poberateľov, spolu s rodinnými príslušníkmi a deťmi sa tak dávky týkajú 147 309 ľudí. Vrátane 60 772 detí. To je spolu 2,7% populácie.

Koľko % populácie tvoria Rómovia? Kvalifikovaný výskum (UNDP, Združenia miest a obcí Slovenska, Ústavu rómskych štúdií PU, Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity z roku 2013) odhaduje počet Rómov na 7,5% slovenskej populácie, čo je takmer 410 000 obyvateľov. Ak by všetci poberatelia dávky v hmotnej núdzi boli Rómovia (čo nie je absolútne pravda), stále by to znamenalo, že dávky poberá maximálne tretina z nich. Nárok na dávky v hmotnej núdzi vzniká, ak je človek „dostatočne chudobný“.

Príspevky a prídavky znevýhodňujú rodiny s viacerými deťmi. Nielenže dávka v hmotnej núdzi je vyplácaná rovnako pre rodičov s piatimi ako pre rodičov s ôsmimi deťmi, znižuje sa napríklad aj príspevok pri narodení dieťaťa: 829,96 eur pre každé z prvých troch detí, ale pre štvrté a ďalšie sa vypláca iba 151, 37 Eur. Príspevky pri narodení dieťaťa znevýhodňujú rodiny s viac ako tromi deťmi.

Ako sa potom oplatí rodiť veľa detí pre „prídavky“? Prídu vám tieto čísla pre živenie detí normálne?

Prosím vás, neverte všetkému, čo zdieľa váš kamarát či náhodný človek na sociálnych sieťach. Práve v tejto otázke môže vaše neoverenie si informácií, ktoré následne bezhlavo zazdieľate, znamenať rastúcu neopodstatnenú nenávisť k istej skupine obyvateľstva. Tiež by sa nikomu z nás nepáčilo, keby o nás alebo našej rodine niekto šíril polopravdy či čisté klamstvá.

