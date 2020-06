Odkaz vraždy Georga Floyda

vražda Georga Floyda, ktorá sa udiala v Spojených štátoch amerických je hrôzostrašná. A nielen pre spôsob akým prebehla.

Tento brutálny čin má svoje hlboké korene a môžeme ich hľadať už v rokoch samotného vzniku USA (1776). Ukázal nám totižto tvár Ameriky, o ktorej mnohí z našej spoločnosti doteraz ani len netušili alebo túto tvár nemali záujem spoznať.

USA sú najväčšou globálnou a ekonomickou veľmocou. Túto pozíciu si držia nepretržite od konca 2.svetovej vojny, no pri budovaní si imidžu ,,demokratickej, modernej a spravodlivej” krajiny zabudli (okrem iného) aj na tak podstatnú vec ako je riešenie práv a rovnosti medzi belošským, černošským či hispánskym obyvateľstvom.

Táto vražda nám však neukazuje iba chyby politického riadenia Spojených štátov od ich samotného vzniku. Ukazuje nám totižto i to, ako dôležité je neškatuľkovať a neútočiť na skupiny ľudí, ktorí sú od teba samotného odlišní. Či už vyznávajú iných bohov , majú odlišnú sexuálnu orientáciu, farbu pleti, národnosť alebo volia inú politickú stranu ako ty.

Je prirodzené, že človek či spoločenstvo viacerých ľudí vždy aspoň trošku v podvedomí rozdeľuje iných na - ,,to sú oni, tí iní”. Inakosť a rozdielnosť je však v úplnom prirodzenom poriadku a je to práve to, čo je na našej ľudskej rase úžasné a nemalo by to byť ani náhodou dehonestujúce či podnecujúce ostatných k nenávisti a útokom.

Na záver je nesmierne dôležité si uvedomiť odkaz, ktorý so sebou nesie táto vražda - Nepoužívajme, len na základe našich predsudkov, k odlišným skupinám ľudí násilie a neodsudzujme ich len preto, že sú iní. Môže to mať fatálne a nemorálne dôsledky, ktoré môžu ľahko a veľmi rýchlo vyústiť do niečoho väčšieho a hroznejšieho, čo poznačí nielen život našej generácie, ale i životy generácií po nás.

Každý z nás predsa vie, že nie každý černoch alebo hispánec je zločinec a nie každý policajt je vrah. Každý sme iný, každý sme jedinečný, no všetci si musíme byť rovní a ohľaduplní. Sme predsa všetci ľudia.

#BlackLivesMatter