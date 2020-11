Udalosti spred 31 rokov a dnešný protest

Dnes si pripomíname výročie Nežnej revolúcie. V tento deň, 31 rokov dozadu, bojovali občania Československa za slobodnú a demokratickú krajinu.

Zároveň sa bude zajtra konať protest, ktorý sa snaží apelovať na najdôležitejšie hodnoty Nežnej revolúcie. Významná časť účastníkov zajtrajšieho protestu tieto hodnoty síce celý život popiera, no to nechcem a ani nebudem v tomto statuse riešiť.

Zároveň nechcem a ani nebudem útočiť na skupiny obyvateľov a predstaviteľov politických strán, ktorí sa chystajú tohto protestu zúčastniť. Na túto tému je na sociálnych sieťach už množstvo názorov. Ich účasť je daná viacerými faktormi. Niektorí sa chcú pobiť a robiť bordel, iní sú naozaj frustrovaní a stratili prácu, ďalší z toho vytĺkajú politické body. Treba zároveň narovinu priznať, že spoločnosť je, aj vďaka súčasnej vláde a premiérovi, silno polarizovaná a takýto protest sa dal čakať. Avšak, ľudí, ktorí budú na jednom námestí stáť bok po boku s fašistami, nepovažujem za demokraticky zmýšľajúcich a schopných priniesť Slovensku adekvátnu alternatívu k súčasnej vláde.

Čo mi však prekáža a na čo chcem zareagovať je mylná a nepresná predstava organizátorov a účastníkov protestu o demokracii a slobode. Demokracia a sloboda totižto neznamená to isté ako anarchia, bezvládie a porušovanie zákonov. A v dnešnej bezprecedentnej situácii, v akej sa nachádza nielen naša krajina, ale celý svet, to platí dvojnásobne.

Demokracia je o zodpovednosti a dodržiavaní pravidiel právneho štátu. Myslím si, že súčasnej náročnej situácii nijak nepomôže, keď sa na jedno námestie nahrnú tisícky ľudí z celého Slovenska. V dobe, keď nám zomiera množstvo ľudí na rýchlošíriaci sa vírus je takéto správanie maximálne nezodpovedné a tým pádom aj popierajúce samotný princíp demokracie. Toto správanie zároveň ohrozuje celú spoločnosť a aj zdravie nás ostatných, ktorí sa protestu neplánujeme zúčastniť.

Je dôležité si uvedomiť, že tento protest vôbec nepomôže k uvoľňovaniu opatrení. Pomôže len k zvýšeniu rizika nákazy a napätia v spoločnosti. Vláda neodstúpi a aj keby odstúpila, tak sa situácia výrazne nezlepší. Po celej Európe majú ľudia podobné problémy ako my. Všade strácajú prácu. Všade sú obmedzené ľudské práva. Nikomu sa to nepáči a všetci chceme, aby to čím skôr skončilo. Protest takéhoto formátu tento zložitý a deprimujúci stav neukončí, naopak, môže ho len predĺžiť.

V maximálnej možnej miere podporujem slobodu prejavu a právo na zhromažďovanie sa. No myslím si, že protest, ktorý sa zajtra očakáva a ktorý je vyjadrením frustrácie, hnevu, strachu a nespokojnosti u časti spoločnosti, by bol efektívnejší, zodpovednejší a bezpečnejší v čase, keď by bol vírus našimi spoločnými silami a silou našej zomknutej spoločnosti konečne porazený. V čase, keď by bola naša krajina naspäť v normálnom režime.

Tiež patrím k tým, ktorí nesúhlasia s mnohými krokmi premiéra. Tiež mi vadí slabá podpora zo strany štátu. Sám som stratil celý príjem. Z môjho pohľadu však nemá zajtrajší protest nič spoločné s bojom za demokraciu. Nemá nič spoločné so zodpovedným uvažovaním. Tento protest môže našej spoločnosti len uškodiť a nesúhlasím s tým, aby bol spájaný s hodnotami 17. novembra 1989.