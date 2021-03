Geopolitika ľudí a politikov nezaujíma. A to je chyba.

Možno by nebolo zlé si uvedomiť, že vďaka súčasnej geopolitickej situácii je dnešná doba taká aká je - nemáme tu vojnu, zvyšuje sa životná úroveň a predlžuje sa dĺžka života.

Dnes nám to príde ako samozrejmosť, no práve európske dejiny hovoria o opaku - v Európe sa od Vestfálskeho mieru v roku 1648 takmer neustále odohrávali ozbrojené konflikty, dlhoročné krvavé vojny a mocenské súboje medzi Francúzskom, Veľkou Britániou, Holandskom, Rakúskom, Ruskom, Španielskom, Švédskom či Pruskom. Toto všetko znamenalo milióny mŕtvych, nestabilitu, chudobu a epidémie.

Vďaka súčasnému geopolitickému rozloženiu, ktoré znamená (minimálne v Európe) istú dôležitú rovnováhu, našej účasti v jednej z najväčších geopolitickým veľmocí sveta, naša krajina prosperuje a ľudia v nej žijú už dlhé roky v mieri. Ako príklad, že to tak nemusí vždy byť, uvádzam nedávne konflikty v bývalej Juhoslávii, anexiu Krymu či vojnu o Náhorný Karabach - krajiny, ktoré v týchto vojnách bojovali, neboli súčasťou globálnej veľmoci a situácia v ich regióne nebola vyvážená ako je dnes u nás.

Geopolitika môže napríklad aj za to, že sa Nemci a Francúzi rozhodnú postaviť na Slovensku firmy, že tisícky študentov môžu chodiť každý rok na školy do zahraničia, že môžeme slobodne cestovať, že naše výrobky kupuje Európa bez cla či za to, že máme v EÚ pri hlasovaniach rovnaký hlas ako obrovské európske krajiny.

Ak politici a ľudia hocikedy a za hocijakej situácie tvrdia, že sa na geopolitiku nepozerajú a nezaujíma ich, tak podkopávajú a ohrozujú súčasný stav mieru a prosperity. Pretože ostatných, regionálne či globálne veľmoci, geopolitika zaujíma.

V dnešnej dobe sme v hybridnej vojne, ktorá sa snaží rozložiť spoločnosti v jednotlivých krajinách cez sociálne siete a média. Obidve strany využívajú v tomto boji obrovské finančné prostriedky. A žiaľbohu, mám pocit, že v našej krajine jedna strana dlhodobo víťazí a včera zaznamenanala ďalšie dôležité víťazstvo.

Na záver, zakrývať si oči pred tým, že geopolitika nie je podstatná, že neovplyvňuje náš každodenný život, že nemá dosah na našu budúcnosť...to je cesta do pekla, ktoré sa v Európe odohrávalo všetky predchádzajúce storočia. Považujem za obrovský prešľap, ak sa snažia naše politické elity túto skutočnosť neriešiť a schovávať sa pred ňou.

Nemôžeme čakať od našich najbližších spojencov neustále len peniaze, keď im pomerne pravidelne podkopávame nohy. Takto to jednoducho nemôže fungovať dlhodobo a mali by sme sa nad tým zamyslieť. Chceme patriť zmýšľaním a systémom spravovania krajiny na západ alebo na východ? História nám ukázala, že nič medzi pre nás neexistuje.